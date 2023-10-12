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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti
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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Sarayönü ve Tekke Bahçe’sindeki terzilik yaparak hayatını geçindiren çok sevilen bir kişi olan Mustafa Güven bugün vefat etti.
93 yaşında hayata gözlerini yuman Lefkoşa esnaflarından Mustafa Güven’in vefatı üzüntüyle karşılandı.
Güven’in cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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