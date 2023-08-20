Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve şehit Mustafa Salih’in eşi olan Rana Anar bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Rana Anar’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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