Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti.

Aslen Beyköylü olan ve Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve çınarlarından olan Hacer Gökçora bugün vefat etti.

İşadamı Mustafa Toros'un kızkardeşi olan Hacer Gökçora'nın vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Hacer Gökçora'nın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.