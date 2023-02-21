Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin değerli iş adamlarından GAYEM Ltd direktörü Ali Osmanlar'ın annesi de olan Keziban Osmanlar vefat etti.
96 yaşında hayatını kaybeden Keziban Osmanl'ın cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
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