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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün dünürü, emekli öğretmen ve Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Müdürü Esat Hilmi İşcan’ın değerli eşi Sevim Esat Hilmi bugün sabah hayata gözlerini yumdu.
Çevresinde ve Lefkoşa’da iyi kalpliliği, yardımseverliğiyle bilinen Sevim Esat Hilmi bir süreden beridir Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.
Hilmi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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