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Lefke yasta

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Lefke'nin sevilen ismi Mazlum Mercan hayatını kaybetti

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Lefke yasta

Lefke'nin efsane ismi, Kıbrıs Türk Futbolu'nun efsane kalecisi Mazlum Mercan (Mazlum Arap) hayatını kaybetti.
Lefke Bölgesi'nin sevilen simalarından olan ve uzun yıllar gerek Lefke Belediyesi, gerekse Lefke Türk Spor Kulübü'ne çeşitli kademelerde hizmetler veren Mazlum Mercan’ın ölümü, ailesini ve Lefke bölgesini yasa boğdu.
Lefke Belediyesi de, Mercan'ın ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesaj şöyle:
"Başımız sağolsun
Lefkemizin simge isimlerinden, yıllarca öğretmenlik ve okul müdürlüğü, belediyemizde uzun yıllar Meclis üyeliği ve Asbaşkanlık, Lefke Türk Spor Klubünde uzun yıllar kalecilik ve kulüp başkanlığı yapmış Mazlum Mercan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız
Lefke Belediyesi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"
 
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