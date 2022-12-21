Lefke'nin acı kaybı

Lefke'nin sevilen sayılan isimlerinden Hasan Köle dün yaşamını yitirdi.
Elmaziye Köle’nin eşi olan Hasan Köle, üç evlat ve altı torun sahibiydi.
Hasan Köle'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Köle'nin cenazesi bugün Lefke Camisi'nde saat 11.45'te kılınan öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığı'na defnedildi.
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