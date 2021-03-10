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Lefke bir tarihini daha kaybetti

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Lefke bir tarihini daha kaybetti

Lefke’nin sevilen isimlerinden 1930 doğumlu Fedai Ferit hayatını kaybetti, 35 yıl Lefke Belediyesi’nde çalışan Ferit’in ölümü tüm Lefke’yi yasa boğdu.

MUSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fedai Ferit’in hayatını kaybettiğini kamuoyuna duyurdu..
Sadıkoğlu'nun paylaşımı şöyle: 
"Lefkemizin güzel,doğru,bilgili,beyefendi değeri,Fedai amcamız mübarek miraç kandili gününde Hakka yürümüştür. Mekanı cennet olsun,kendisini hep iyi hatırlayacağız..."

Lefke Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise Fedai Ferit'in vefatıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Karlıtaş’ın paylaşımı şöyle:

“Çok üzgünüm… Az önce, Fedai beyi kaybettiğimiz haberini aldım. Fedai Ferit, Lefke’nin ayaklı kütüphanesi, yakın geçmişini çok iyi hatırlayan müstesna bir insandı. ” Eski Lefke ve Hatıralar” ismi ile yazdığım yazılarıma büyük katkı yapmıştı… İnanmak istemesek de hayatın acı gerçeği bu… O’nu, beyefendiliği ve iyi karakteri ile her zaman iyi hatırlayacağız… Tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun…
 

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Etiketler; #Hasan Karlıtaş #Okyay sadıkoğlu #lefke
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