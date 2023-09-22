Ülkemizin en batısında bulunan yerleşim yerlerinden Lefke bir çınarını daha kaybetti.

Lefke sakinlerinden Erçün ailesinin çınarı Cemaliye Erçün dün vefat etti.

Erçün’ün cenazesi bugün Lefke Camisi’nde kılınacak öle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.



