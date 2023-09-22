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Lefke bir çınarını daha kaybetti

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Lefke bir çınarını daha kaybetti
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Ülkemizin en batısında bulunan yerleşim yerlerinden Lefke bir çınarını daha kaybetti.
Lefke sakinlerinden Erçün ailesinin çınarı Cemaliye Erçün dün vefat etti.
Erçün’ün cenazesi bugün Lefke Camisi’nde kılınacak öle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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