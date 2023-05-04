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Lefke bir çınarını daha kaybetti

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Lefke bir çınarını daha kaybetti
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Lefke sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke’nin sevilen çınarlarından biri olan İncilay Uzunoğlu bugün vefat etti.
Uzunoğlu’nun cenazesi yarın Lefke Orta Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecek.
 
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