Lefke bir çınarını daha kaybetti

Lefke sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke'nin sevilen çınarlarından olan emeklipolis Zeki Kurt hayata gözlerini yumdu.
Kurt, yarın Lefke Orta Camisi'nde kılınıcak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedilecek.
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