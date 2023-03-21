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Lefke bir çınarını daha kaybetti

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Lefke bir çınarını daha kaybetti
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Lefke sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke'nin sevilen çınarlarından olan emeklipolis Zeki Kurt hayata gözlerini yumdu.
Kurt, yarın Lefke Orta Camisi'nde kılınıcak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı'na defnedilecek. 
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