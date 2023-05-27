Lapta'yı yasa boğan vefat

Lapta'nın sevilen isimlerinden biri olan ve aslan Erdemli olup Lapta'da ikamet eden M. Saldıray Saymanlıer dün hakkın rahmetine kavuştu..Saymanlıer, sağlık sorunları nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu.

Cenazesi yarın(28 Mayıs)Pazar öğle namazından sonra Lapta Kabristanlığına defnedilecek

