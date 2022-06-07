Lapta Yavuzlar Lisesi yasa boğuldu

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri Melis Özkıranlar'ın vefatıyla yasa boğuldu.

Bir süreden beridir İstanbul'da tedavi görmekte olan Melis Özkıranlar hayata tutunamadı.

Konuyla ilgili Lapta Yavuzlar Lisesi’nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“ÇOK ÜZGÜNÜZ..

Sözün bittiği yerdeyiz.. Çok değerli öğrencimiz Melis Özkıranlar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş durumdayız.. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz..” ifadelerine yer verildi.

