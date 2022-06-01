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Kurt ailesinin acı günü

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Kurt ailesinin acı günü
Akıncılar(Luricina) köyü sevilen bir ismin daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akıncılar köyünün köklü ailelerinden olan Kurt ailesinin çınarı Hatice  Kurt bugün hayata gözlerini yumdu.
BRT eski çalışanlarından ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Osman Kurt’un annesi olan Hatice Kurt’un vefatı büyük üzüntüyle öğrenildi.
Kurt’un cenazesi 2 Haziran Cuma günü öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Akıncılar Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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