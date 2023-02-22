KTÖS, Halil Hocasına ağlıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) kurucu üyesi Halil Kara’yı kaybetti.

Halil Kara'nın vefatıyla ile ilgili KTÖS'ten yapılan açıklamada "Kurucu üyemiz Halil Kara hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin ve mücadele arkadaşlarının acısını paylaşırız.KTÖS’ün 1968 yılında başlayan toplumsal varoluş mücadelesini omuzlarında taşıyarak geleceğe emanet ettiği için müteşekkiriz. Açtığınız bu onurlu yolda, boyun eğmeden yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kara’nın cenazesi yarın İsmail Safa Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.