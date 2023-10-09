Kozanköy bir çınarını daha kaybetti

Beşparmak dağlarının güney yamaçlarındaki köylerinden olan Kozanköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Aslen Baf’ın Tera köyünden olan ve uzun yıllardır Kozanköy’de yaşamını sürdüren Özdem Bozdağlılar vefat etti.

Bozdağlıları’ın cenazesi bugün Kozaköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedildi.

