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Koronavirüsten her gün üç ölüm

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Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 51 yaşındaki Mehmet Kumlutepe, 80 yaşındaki Aida Mahmud Hüseyinova ve 76 yaşındaki Ali Çetin Osmanbuba yaşamını yitirdi

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Koronavirüsten her gün üç ölüm
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Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören üç COVID-19 hastası daha dün yaşamını yitirdi.
Dün sabah 51 yaşındaki aşısız hasta Mehmet Kumlutepe ve iki doz aşı olan 80 yaşındaki Aida Mahmud Hüseyinova hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Hüseyinova'nın kronik hastalıkları da bulunuyordu.
76 yaşındaki Ali Çetin Osmanbuba da Covid 19 teşhisiyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi'nde dün 11.30'da hayatını kaybetti. Hastanın 2 doz sinovac aşılı olduğu ve yan hastalıkları bulunduğu bildirildi. 
KKTC'de bugüne kadar covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 116'e yükseldi.
 
 
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