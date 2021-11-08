Korona virüse bir can daha

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Gelincik köyü sakini, 51 yaşındaki Fatma Nurçin hayatını kaybetti.
27 Ekim’de Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan Nurçin, 5 Kasım’da yoğun bakım servisine alınmıştı.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükselirken Fatma Nurçin’in aşısız olduğu ayrıca kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
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