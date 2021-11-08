banner583
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
4 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
5 0
 
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
102 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
30 0
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
7 0
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
32 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
9 0
banner661
banner726

Korona virüse bir can daha

banner476

Yoğum bakımda Covid-19 tedavisi gören 51 yaşındaki Fatma Nurçin hayatını kaybetti

banner714
Korona virüse bir can daha
banner721
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Gelincik köyü sakini, 51 yaşındaki Fatma Nurçin hayatını kaybetti.
27 Ekim’de Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan Nurçin, 5 Kasım’da yoğun bakım servisine alınmıştı.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükselirken Fatma Nurçin’in aşısız olduğu ayrıca kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.