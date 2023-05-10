Kondoz ailesinin acı günü

Ülkemiz sevilen simalarından birini daha ebediyete uğurladı.

Lefkoşa ve Gönyeli’nin tanınmış simalarından ve çınarlarından olan Mustafa Kondoz bugün hayata gözlerini yumdu.

Konoz’un vefatı başta ailesi, Gönyeli ve ülkede üzüntüyle karşılandı.

Mustafa Kondoz’un cenazesi bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.

