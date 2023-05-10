Kondoz ailesinin acı günü

Ülkemiz sevilen simalarından birini daha ebediyete uğurladı.
Lefkoşa ve Gönyeli’nin tanınmış simalarından ve çınarlarından olan Mustafa Kondoz bugün hayata gözlerini yumdu.
Konoz’un vefatı başta ailesi, Gönyeli ve ülkede üzüntüyle karşılandı.
Mustafa Kondoz’un cenazesi bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.