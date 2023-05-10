banner913
banner932
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
12 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
13 0
 
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
8 0
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
9 0
Süper Yeniboğaziçi
Süper Yeniboğaziçi
51 0
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
10 0
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
27 0
banner915

Kondoz ailesinin acı günü

banner476

banner825
Kondoz ailesinin acı günü
banner931
Ülkemiz sevilen simalarından birini daha ebediyete uğurladı.
Lefkoşa ve Gönyeli’nin tanınmış simalarından ve çınarlarından olan Mustafa Kondoz bugün hayata gözlerini yumdu.
Konoz’un vefatı başta ailesi, Gönyeli ve ülkede üzüntüyle karşılandı.
Mustafa Kondoz’un cenazesi bugün Gönyeli Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.