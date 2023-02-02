Köle ailesi yasta

Aslen Karaoğlanoğlu’lu olup uzun yıllardır İngiltere’de yaşamakta olan Turgut Köle 26 Ocak 2023 Perşembe günü hayata gözlerini yumdu.
69 yaşında hayatını kaybeden Köle, 3 Şubat Cuma günü Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
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