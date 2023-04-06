Kızıl ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Gelincik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Erenköy-Karpaz Belediyesi personeli Sinan Kızıl'ın babası olan Gelincik köyü sakinlerinden Nadir Kızıl vefat etti. Cenazesi yarın (7 Nisan 2023) öğle namazına müteakip Gelincik köyü kabristanlığına defnedilecek

