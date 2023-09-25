Kırıkkale, Havva nenesine ağlıyor

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Kırıkkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kırıkkale köyü sakinlerinden olan Havva Karşılı dün vefat etti. Kırıkkale’nin Havva nenesinin vefatı köyde üzüntüyle karşılandı.
Karşılı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Köy Kabristanlığı’na defnedildi.
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