Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti

Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Kamil Özay bu sabaha karşın hayata gözlerini yumdu. Özay'ın vefat haberini Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şöyle duyurdu;
Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi, emekli Türkçe öğretmeni Kâmil Özay, hocamızı bu sabaha doğru kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz…
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