Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti

Kıbrıs Türk Edebiyatı bir ustasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Kamil Özay bu sabaha karşın hayata gözlerini yumdu. Özay'ın vefat haberini Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şöyle duyurdu;



Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi, emekli Türkçe öğretmeni Kâmil Özay, hocamızı bu sabaha doğru kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz…