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Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti

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Kıbrıs Türk Edebiyatı bir ustasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
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Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Kamil Özay bu sabaha karşın hayata gözlerini yumdu. Özay'ın vefat haberini Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şöyle duyurdu;

Kıbrıs Türk Edebiyatının usta kalemi, emekli Türkçe öğretmeni Kâmil Özay, hocamızı bu sabaha doğru kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz…
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