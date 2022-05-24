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Keyfiala sevenlerini üzdü

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Keyfiala sevenlerini üzdü
Lefkoşa sevilen sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Halil Keyfiala bugün hayata gözlerini yumdu.
Keyfiala, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
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