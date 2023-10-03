Kervansaray bir tarihini daha kaybetti

Girne bölgesi sevilen sayılan, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne Kervansaray bölgesinin tarihi restorantlarından Güler Fish Restorant kurucusu olan aslen Peristeronalı olup Karaoğlanoğlu’nda yaşamını sürdüren Güler Köseoğlu dün vefat etti.

Köseoğlu’nun cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.

