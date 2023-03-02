Kemal Çelik'e son veda

Hayatını kaybeden Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Kemal Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa Belediyesi, hayatını kaybeden Eski Belediye Başkanı Kemal Çelik’i sonsuzluğa uğurladı.

1990 ile 1994 yılları arasında Gazimağusa Belediye Başkanı olarak görev yapan ve kentin sevilen eğitimcilerinden Kemal Çelik için dün saat 11:00’de Gazimağusa Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, törendeki konuşmasında, Kemal Çelik’i eğitim gördüğü dönemlerde tanıdığını belirterek, Çelik’in son derece bilgili ve öğrencisine değer veren bir eğitimci olduğunu deneyimleme şansı bulduğunu ifade etti.

Çelik’in kent halkına ve Kıbrıs Türk Toplumu’na önemli katkıları olan değerli bir insan olduğunu kaydeden Başkan Uluçay, Çelik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu söyleyerek, Allah’tan rahmet diledi.

Baf Kurtuluş Lisesi öğrencileri adına konuşan Kemal Çelik’in eski öğrencilerinden Halil Onbaşı da verdiği emekler için Çelik’e teşekkür etti.

Çelik için Allah’tan rahmet dileyen Onbaşı, Kemal Çelik’in naaşı başında yaptığı konuşmasında “güle güle hocam, seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

