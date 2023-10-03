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Kemal Çalışır, kalbine yenildi

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Kemal Çalışır, kalbine yenildi
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Göçmenköy’de sakin 57 yaşındaki Kemal Çalışır dün aniden rahatsızlanırken hayatını kaybetti. Çalışır’ın  kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis Basın Subaylığında verilen bilgiye göre, çalışır dün saat 16.00 sıralarında garajının yanındayken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.  Kemal Çalışır’ın otopsinde ölüm sebebi “kalp krizi” olarak belirlendi.
 
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