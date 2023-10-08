Kaymaklı bir efsanesini daha kaybetti

Lefkoşa’nın köklü kulüplerinden K. Kaymaklının efsane isimlerinden biri olan ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından İbrahim Mısırlıoğlu bugün vefat etti.
Mısırlıoğlu için yarın K.Kaymaklı kulübünde saat 10:30'da anma töreni düzenlenecek., ardından ikindi namazı sonrasında Avtepe köyü mezarlığında toprağa verilecek.
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