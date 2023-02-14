Kayan ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eski Eserler Dairesi eski amirlerinden merhum Mustafa Asım Kayan’ın eşi, Lefkoşa’nın sevilen simalarından Evcan Kayan bugün vefat etti.

75 yaşında vefat eden Evcan Kayan’ın cenazesi yarın İsmail Safa Camisis’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

