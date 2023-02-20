Katırcıoğlu, kalbine yenildi

Gönyeli’de 72 yaşındaki Salih Katırcıoğlu geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Salih Katırcıoğlu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Salih Katırcıoğlu’nun cenazesi dün Lefkoşa’da toprağa verildi.
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