Kasapoğlu sevenlerini üzdü

Aslen İnönülü olup uzun zamandan beridir Akdoğan'da hayatını sürdüren Ali Kasapoğlu hayatını kaybetti.
Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden Ali Kasapoğlu, bugün İnönü Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip İnönü Mezarlığı'na defnedilecek.
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