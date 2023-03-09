Kasabalı sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa’nın sevilen ve tanınan simalarından biri daha vefat etti.

Uzun süre bürokrat olarak çalışan Yüksel Kasabalı hayatını kaybetti. Kasabalı’nın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yüksel Kasabalı’nın vefatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da baş sağlığı mesajı yayınladı.

Taçoy baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüksel Kasabalı, gerçek bir abi. Bir duayen, hayatıma yön veren kişi. Seni asla unutmayacağım. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun.”



