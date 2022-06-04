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Kasabalı ailesi çınarını kaybetti

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Kasabalı ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
Lefkoşa'nın büyük ailelerinden Kasabalı ailesinin çınarı Günal Kasabalı bugün hayata gözlerini yumdu.
Kasabalı bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
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