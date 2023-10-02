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Karşıyaka Arif hocasına ağlıyor

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Karşıyaka Arif hocasına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük köylerinden Karşıyaka sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen siması ve yıllarca ilkokul öğretmeni olarak birçok öğrencinin hayatına dokunanan Arif Madencioğlu bugün vefat eti.
Madencioğlu'nun vefatı başta Karşıyaka olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Arif Madencioğlu'nun cenazesi yarın Karşıyaka Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında  Karşıyaka Kabristanlığı'na defnedilecek.
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