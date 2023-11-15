Kande ailesi çınarını kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’ye bağlı Beylerbeyi sakinlerinden Kande ailesinin çınarı, sevilen sima Azer Kande dün hayata gözlerini yumdu.
82 yaşında vefat eden Kande’nin cenazesi bugün Beylerbeyi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Beylerbeyi Kabristanlığı’na defnedilecek.
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