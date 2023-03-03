Kaleburnu bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesi sevilen sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Kaleburnulu olan ve yıllarca Londra’da ikamet eden Mehmet Misiri dün Kaleburnu’nda vefat etti.
Mehmet Misiri’nin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kaleburnu Kabristanlığı’nda defnedildi.
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