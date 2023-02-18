Kalbine yenildi

Gönyeli’de ikametgahı içersinde dün öğleden sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Katırcıoğlu’nun (E-72) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.