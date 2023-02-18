Kalbine yenildi

Gönyeli’de ikametgahı içersinde dün öğleden sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Katırcıoğlu’nun (E-72) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.

