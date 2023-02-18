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Kalbine yenildi

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Kalbine yenildi
Gönyeli’de ikametgahı içersinde dün öğleden sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Katırcıoğlu’nun (E-72) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
 
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