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İşyerinde ölü bulundu

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İşyerinde ölü bulundu
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Lapta’da sakin 38 yaşındaki Muhammet Cadıl (E) dün öğleden sonra işyerinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.
Cadıl’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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