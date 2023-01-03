İsmail Dağ’ın ölüm sebebi beyin kanaması

Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu otelde 31 Aralık yılbaşı günü rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 46 yaşındaki İsmail Dağ’ın otopsi sonucu ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu otelde 31 Aralık yılbaşı günü rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 46 yaşındaki İsmail Dağ’ın otopsi sonucu ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.Mağusa Ses İşitme Cihazları Merkezi Direktörü olan İsmail Dağ, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dekan Yardımcısı Gülten Sucu Dağ’ın eşiydi.

İsmail Dağ, yakın zamanda bir genç kızımızın sese kavuşması adına işitme cihazı bağışlamış yardımsever bir insandı.



