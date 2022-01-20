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İskele, Şenay ablasına ağlıyor

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İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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İskele, Şenay ablasına ağlıyor
İskele Belediyesi personeli Bayram Manioğluları’nın da annesi olan Şenay Manioğluları hayata gözlerini yumdu.
Manioğluları bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
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