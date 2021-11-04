İskele ‘Şammali’ dayısını kaybetti

İskele bölgesi sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka’ya bağlı Celya köyünde doğan daha sonra ise İskele’de yaşamını sürdüren Ahmet Şammali dün akşam hayatını kaybetti.

Polişman Ahmet diye bilinen Ahmet Şammali, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.

