İskele Nabi çavuşunu kaybetti

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti.
İskele sakini Hüseyin Nabi Baysu bugün hayata gözlerini yumdu.
Çavuş olarak tanınan Hüseyin Nabi Baysu yaklaşık 6 ay önce ise eşini kaybetmişti.
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