İskele, Mahmut dayısına ağlıyor

Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele sakinlerinden ve çevresince sevilen, sayılan kişilerden olan Mahmut Özkol bugün vefat etti.

İskele’nin Mahmut dayısı olarak bilinen Özkol’un vefatı başta ailesi olmak üzere İskele bölgesini üzüntüye boğdu.

Özkol, yarın kılınacak öğle nemezına müteakip İskele Kabristanlığı’nda defnedilecek.

