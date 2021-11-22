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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
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İskele bölgesi sevilen ve sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele'nin köklü ailelerinden Cemmedo ailesinin sevilen, sayılan, yardımsever kişiliğyle bilinen ismi Ayşe Cemmedo dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Cemmedo'nun vefatı başta İskele'de olmak üzere bölgede üzüntü yarattı. 
Ayşe Cemmedo'nun cenazesi bugün öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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