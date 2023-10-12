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İnönülü ailesi çınarını kaybetti

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İnönülü ailesi çınarını kaybetti
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Mesarya’nın hızlı büyüyen yerleşim yerlerinden Demirhan köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Demirhan köyü sakinlerden sevilen sima Osman İnönülü dün hayata gözlerini yumdu.
İnönülü’nün cenazesi bugün Demirhan Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında Demirhan Mezarlığı’na defnedildi.
 
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