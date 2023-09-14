İnönü, Meseret ablasını uğurladı

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden İnönü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İnönü’nün sevilen simalarından Meseret Ahmet hayatını kaybetti. Ahmet’in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Meseret Ahmet'in cenazesi bugün İnönü’de Ahmet Pasa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından İnönü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

