banner913
banner932
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
10 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
39 0
 
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
16 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
30 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
18 0
banner915

Hüseyin Amcaoğlu kayınvalidesini kaybetti

banner476

banner825
Hüseyin Amcaoğlu kayınvalidesini kaybetti
banner931
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun kayınvalidesi Fatma Oral yaşamını yitirdi.
Amcaoğlu'nun eşi Münevver Oral Amcaoğlu'nun annesi olan Fatma Oral'ın vefatı Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı.
Oral, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.