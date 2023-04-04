Hüseyin Amcaoğlu kayınvalidesini kaybetti

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun kayınvalidesi Fatma Oral yaşamını yitirdi.
Amcaoğlu'nun eşi Münevver Oral Amcaoğlu'nun annesi olan Fatma Oral'ın vefatı Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı.
Oral, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.