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Hukuk ve siyaset camiasının büyük kaybı

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Hukuk ve siyaset camiasının büyük kaybı
Siyaset ve Hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti.
Bilgeliği ve nezaketi ile hukuk ve siyaset camiasına örnek olmuş kişilerden biri olan Orhan Zihni Bilgehan'ın vefatı ülkede üzüntüyle karşılandı.
Bilgehan,perşembe günü (23 Şubat 2023) Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
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