Hukuk ve siyaset camiasının büyük kaybı

Siyaset ve Hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti.
Bilgeliği ve nezaketi ile hukuk ve siyaset camiasına örnek olmuş kişilerden biri olan Orhan Zihni Bilgehan'ın vefatı ülkede üzüntüyle karşılandı.
Bilgehan,perşembe günü (23 Şubat 2023) Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.