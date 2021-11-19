banner583
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
13 0
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
46 0
 
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
4 0
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
22 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
6.4B 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
36 0
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
125 0
banner661
banner726

'Hocaların hocası' hayata gözlerini yumdu

banner476

banner714
'Hocaların hocası' hayata gözlerini yumdu
banner721
Çatalköy bölgesi ve eğitim camiası sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türk toplumuna çeşitli kademelerde hizmet veren, yıllarca Öğretmen Koleji'nde görev yaparak yüzlerce öğretmenin yetişmesinde emeği olan, Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda uzun yıllar görev yapan ‘Hocaların hocası’ olarak bilinen Hüseyin Şenol dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Çatalköy sakini, merhum Hüseyin Şenol bugün kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.