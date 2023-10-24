Hayata tutunamadı

Ülkemiz sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süre önce yakalandığı hastalık nedeniyle mücadele veren Hayvancılar Birliği eski sekreteri Şükran Ozan hayata tutunamayarak vefat etti.
Çevresinde sevilen bir kişilik olan ve uzun yıllar Hayvancılar Birliği’nde sekreterlik görevi yapan Ozan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.