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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Ülkemiz sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süre önce yakalandığı hastalık nedeniyle mücadele veren Hayvancılar Birliği eski sekreteri Şükran Ozan hayata tutunamayarak vefat etti.
Çevresinde sevilen bir kişilik olan ve uzun yıllar Hayvancılar Birliği’nde sekreterlik görevi yapan Ozan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
 
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